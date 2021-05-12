В Чернобыле снова начались ядерные реакции, предупредили ученые

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. По словам ученых, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления.

Сейчас Украина пытается узнать, угаснут ли реакции сами или необходимо принять меры, сообщает Science. Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций отметил, что датчики фиксируют нейтроны. Это свидетельствует о реакции деления.

Ученый Максим Савельев считает, что у ответственных за управление ситуацией есть в запасе несколько лет, чтобы устранить проблему. Во время аварии на АЭС урановые топливные стержни и другие предметы превратились в лаву. Она растеклась и образовала расплав,.

Савельев добавил, реакция способна обрушить «Укрытие».