Теплоэнергетики завершили ремонт теплосети в Выборгском районе раньше срока

Теплосети в квартале будут заменены осенью. 12 мая специалисты ГУП «ТЭК СПб» восстановили теплоснабжение школы, которая перестала отапливаться из-за дефекта на теплосети. Работники ТЭКа заменили 1,5 метра старой трубы.

Информация о течки горячей воды поступило в ТЭКа в половине пятого утра сегодня по адресу: ул. Асафьева 6к1. К 5:00 нарушение было локализовано, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». В 8:00 приступили к диагностике. Затем специалисты завершили ремонт с опережением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершается отопительный сезон – он длился почти 240 дней. С 13 мая в Северной столице будет завершен отопительный сезон. Его продолжительность составит 239 дней. Решение о прекращении отопления принято в связи с теплой погодой. С 11 мая – дня повышения температуры в Северной столицы, все батареи были переведены на минимальную работу.