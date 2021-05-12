Концерт отменили: почему Моргенштерн не выступит в Петербурге

Концерт известного рэпера Моргенштерна в Петербурге не состоится.

Об этом рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Концерт должен был пройти 16 мая. Однако мероприятие решили отменить после того, как родители подростков обратились в МВД и Роспотребнадзор с просьбой отменить мероприятие, так как опасаются пропаганды наркотиков среди детей.

«На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменён», — цитирует Мизулину ТАСС.

Напомним, в марте компанию «Ангелы А» оштрафовали на 300 тысяч рублей после концерта Моргенштерна в Сочи. Известно, что мероприятие состоялось в январе 2021 года и на нем не соблюдались меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рэп-исполнитель и музыкант Алишер Моргенштерн пожертвовал уфимскому Благотворительному Фонду «Наши Дети» крупную сумму. В связи с этим в социальной сети Facebook администрация фонда опубликовала письмо с благодарностями.