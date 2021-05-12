Мужчина сбил двоих на Кузнечном переулке

Девушка 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Фото: скрин Google.Maps

Девушка 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Фото: скрин Google.Maps

Сегодня в половине первого ночи в районе дома 3 по Кузнечному переулку водитель 1990 года рождения, управляя «Хендай Элантра» (брендирована одним из сервисов такси), пьяный, не справился с управлением.

Он наехал на двух пешеходов находящихся на тротуаре, после чего врезался в стену дома. В результате аварии пешеходы : девушка 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

В отношении него составлен ряд административных протоколов.(12.8 и 12.24 КоАП РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАДе горит машина. На 19 километре КАД (при съезде на Выборгское шоссе) горит Ланос. Половина пятого пожар был ликвидирован, сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Запись с видео пожара просмотрели 22 тысячи человек. К тушению пожара привлекалось МЧС.