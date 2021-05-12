На КАДе горит машина

Половина пятого пожар был ликвидирован. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Половина пятого пожар был ликвидирован. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

На 19 километре КАД (при съезде на Выборгское шоссе) горит Ланос.

Половина пятого пожар был ликвидирован, сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Запись с видео пожара просмотрели 22 тысячи человек.

К тушению пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте сбили мотоциклиста. Серьезное ДТП с мотоциклом сегодня собрало пробку в Приморском районе Петербурга. Байкеру оказывают первую медицинскую помощь.