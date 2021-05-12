На Приморском проспекте сбили мотоциклиста

На Приморском проспекте сбили мотоциклиста
Мотоциклист находится в машине скорой помощи. Данные о его состоянии уточняются. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Серьезное ДТП с мотоциклом сегодня собрало пробку в Приморском районе Петербурга. Байкеру оказывают первую медицинскую помощь.

Перед ЦПКиО, столкнулись Volkswagen и мотоцикл, сообщают в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». За два часа видео аварии собрало около 50 тысяч просмотров и 127 комментариев. Участники аварии задели и стоящую машину, сообщают очевидцы.

«Если бы они не летали между рядами, а ехали спокойно в своем ряду, большинство мотоциклистов были бы живы и здоровы» — пишет один из пользователей.

Мотоциклист находится у медиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге под колесами автомобилей оказались пятеро детей. Во вторник, 11 мая, в больницы города на Неве поступили пятеро детей, ставших жертвами дорожно-транспортных происшествий. Другое аналогичное ДТП произошло в Красносельском районе, возле дома №61 по ленинскому проспекту.

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