За сутки в Петербурге под колесами автомобилей оказались пятеро детей: халатность родителей или пренебрежение ПДД?

Во вторник, 11 мая, в больницы города на Неве поступили пятеро детей, ставших жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Около четырех часов дня на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе 26-летний гражданин Таджикистана за рулем «Хендай Элантра», выезжая со двора, сбил первоклассника. Мальчик ехал на велосипеде по тротуару и в сопровождении взрослых, однако предотвратить инцидент все равно не удалось. В результате ребенка госпитализировали в городскую больницу №19.

Другое аналогичное ДТП произошло в Красносельском районе, возле дома №61 по ленинскому проспекту. 28-летний водитель «Лады Ларгус», выезжая с территории заправки, не уступил дорогу 6-летней девочке, ехавшей на самокате. Малышка получила серьезные травмы: сотрясение мозга и перелом правого предплечья. Сейчас пострадавшая находится в детской городской больнице №5.

А в Выборгском районе около шести часов вечера 11 мая 46-летний мотоциклист на «Каваски» сбил сразу двух четвероклассниц на проспекте Энгельса. Мужчина ехал по боковому проезду проспекта и Придорожной аллеи, и не заметил девочек-подружек, хотя они переходили дорогу по пешеходному переходу. Детей госпитализировали с переломами, ушибами и растяжениями в больницу №2. Добавим, что школьницы находились на улице одни, без взрослых.

На улице Крыленко, точно также перебегая дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, под колеса «Рено Сандеро» попал 10-летний мальчик. 50-летняя автомобилистка не заметил ребенка, который направлялся с прогулки домой. Школьнику также потребовалась госпитализация.

Отметим, что зачастую аварий можно избежать, будучи осмотрительнее. Это касается и водителей, и детей, и взрослых, которые должны их сопровождать. Зеленый сигнал светофора и «зебра» — не повод переходить дорогу, не оглядываясь по сторонам, а дворовая территория, к сожалению, не защищает от водителей, пренебрегающих скоростным режимом или зеркалами заднего вида.