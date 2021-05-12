В Морском порту Петербурга мужчина погиб, сорвавшись с крана

Кран передвигали с одного причала на другой, и на сотрудника организации упала соединительная балка. Фото: сайт порта "Бронка"

Кран передвигали с одного причала на другой, и на сотрудника организации упала соединительная балка. Фото: сайт порта "Бронка"

Мужчина, который сорвался с крана в Кировском районе Петербурга, погиб. По факту случившегося проводится проверка.

Трагедия случилась в морском порту Северной столицы, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Кран передвигали с одного причала на другой, и на сотрудника компании упала балка. Мужчина умер на месте.

По результатам проверки прокуратура примет меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина сбил двоих на Кузнечном переулке. Сегодня в половине первого ночи в районе дома 3 по Кузнечному переулку водитель 1990 года рождения, управляя «Хендай Элантра» (брендирована одним из сервисов такси), пьяный, не справился с управлением. Он наехал на двух пешеходов находящихся на тротуаре, после чего врезался в стену дома. В отношении него составлен ряд административных протоколов.