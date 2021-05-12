В Калининском районе дерево рухнуло на тротуар

В Калининском районе дерево рухнуло на тротуар
Дерево чуть не помяло машины. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 13 мая в Калининском районе Петербурга на Северном проспекте, 61/4 по непонятной причине огромное дерево рухнуло на тротуар.

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, припаркованные машины чудом не пострадали. Ветки оказались на крыше одном из автомобилей, но сильных повреждений ему не причинили.

«В Калининском районе на Северном проспекте 61к4 упало дерево. Машину чудом не помяло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сами пользователи считают, что это чудо, что никого не убило и ничто не повреждено. Непонятно, убрали ли дерево на данный момент или продолжает преграждать путь.

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