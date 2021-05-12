Израильские военные убили палестинца

Израильские военные убили палестинца
Израильские военные застрелили палестинца. Фото: Pixabay

Израильские военные застрелили палестинца к югу от города Наблус на Западном берегу, сообщает агентство WAFA.

Инцидент произошел около деревни Мадама. Палестинец скончался на месте происшествия.

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные предотвратили атаку на армейский КПП южнее Наблуса (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, двое военнослужащих получили ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по крупнейшему сирийскому городу Алеппо. Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в Сети. На видеоролике запечатлены горящие здания, отчётливо слышны взрывы. После атаки с воздуха в городе отключился свет, многие здания серьёзно пострадали под обстрелом.

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