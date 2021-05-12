Москалькова предложила ужесточить правила выдачи оружия после стрельбы в казанской школе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости расширить список врачебных заключений для предоставления гражданину права на приобретение оружия.

По ее словам, в стране необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого россияне могли бы иметь право на приобретение оружия.

«Но и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим. Включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений», — сказала она в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.