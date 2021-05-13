Отец избитой семилетней девочки, оставленной в «Бургер Кинге» на Дальневосточном, заключен под стражу на два месяца

В четверг, 13 мая, Октябрьский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения в отношении Владимира Холопова, который обвиняется в истязании несовершеннолетний, находящейся в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Мужчина заключили под стражу на два месяца — до 10 июля 2021 года.

Холопов — отец той самой маленькой девочки, забытой в кафе на Дальневосточном проспекте. Вечером 8 мая в ресторане быстрого питания в Невском районе заметили юную посетительницу, одиноко сидящую уже несколько часов. Сотрудники заведения поговорили с ребенком и решили передать малышку врачам, а медики во время осмотра обнаружили на теле семилетки следы серьезных побоев, о чем незамедлительно сообщили правоохранителям.

Как установило следствие, мужчина вместе с женой, матерью ребенка, систематически наносили дошкольнице удары по голове, телу, рукам и ногам, причинив не только физические, но и психологические страдания. Преступник не стал отпираться и даже добавил, что регулярно бьет еще одного своего ребенка, также не достигшего совершеннолетия.

При этом Холопов и его защитник протестовали против ареста, вероятно, рассчитывая, что суд должен оценить признательные показания. Суд, однако, остался непреклонен.

Напомним, что избитая девочка оказалась в кафе около 10 часов вечера 8 мая. Как рассказала позже она сама, в «Бургер кинг» её привел старший брат, который затем благополучно отправился гулять с друзьями, оставив малышку в одиночестве. Ребенок не смог назвать свою фамилию или домашний адрес, но согласился показать дорогу к дому и добавил, что родители выпивают.

Отметим, что подтверждения этой информации от правоохранительных органов не было. При этом в ходе проверки в квартире, где живет пострадавшая, следователи изъяли швабру, которой предположительно взрослые могли наносить удары. Расследование уголовного дела продолжается.