Родителей забытой в кафе на Дальневосточном семилетней девочки с синяками задержали — их могут лишить родительских прав за избиение дочери шваброй

Родителей забытой в кафе на Дальневосточном семилетней девочки с синяками задержали &#8212; их могут лишить родительских прав за избиение дочери шваброй
На родителей девочки составили два административных протокола и завели уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Вечером 8 мая в заведении быстрого питания на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга заметили семилетнюю девочку, которая долгое время сидела одна. Оказалось, её оставил в кафе старший брат, а родители, предположительно, могли регулярно избивать девочку.

Маленькая посетительница, которая оказалась в кафе около десяти вечера, привлекла внимание сотрудников. Они расспрашивали её, но не смогли узнать ни фамилии, ни адреса — девочка знала лишь свое имя и могла показать дорогу домой. Однако дошкольница рассказала, что старший брат оставил её здесь и отправился гулять с товарищами.

Работники кафе решили передать ребенка медикам — девочку отвезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса. При осмотре врачам предстало пугающее зрелище: все тело малышки покрывали гематомы. Медики предположили, что ей могли систематически наносить побои, и обратились в правоохранительные органы.

Инцидентом, особенно учитывая, что мать и отец девочки на тот момент все еще не были найдены, заинтересовалась прокуратура, организовав доследственную проверку. Вскоре в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Истязания» в отношении родителей ребенка.

Правоохранителям все-таки удалось установить личности и пострадавшего ребенка, и её матери и отца. Выяснилось, что у девочки есть старшие брат и сестра 11 и 13 лет, 41-летняя мать и 45-летний отец — оба официально не трудоустроены. Мужчину и женщину задержали и доставили в отдел полиции. В их отношении составили административные протоколы о «мелком хулиганстве» и «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ночевать взрослые остались в изоляторе временного содержания.

Кроме того, из квартиры, где проживает избитая девочка, изъяли швабру. Возможно, стражи порядка считают, что именно этим предметом малышке могли наносить удары. Расследование продолжается.

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