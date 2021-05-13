Спрос на долгосрочную аренду квартир в Санкт-Петербурге вырос на 19% в первом квартале

По итогам I квартала 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с 2020 годом. Арендаторы предпочитали, как и раньше, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 85% спроса.

Ставки за год выросли на 3%, оставаясь на уровне предыдущего квартала. В среднем по стране стоимость аренды составила 18 325 рублей в месяц, выяснили аналитики Авито Недвижимости. По итогам квартала спрос на аренду квартир в Северной столице увеличился на 19% год к году, а средняя арендная ставка в этот же период не изменилась. В I квартале она обходилась в 23 000 рублей в месяц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пользу дольщицы дважды взыскана неустойка за нарушение сроков передачи квартиры. Судебные приставы Северной столицы взыскали со строительной организации более 2 миллионов рублей неустойки.