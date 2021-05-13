В пользу дольщицы дважды взыскана неустойка за нарушение сроков передачи квартиры

Летом 2019 года гражданке была передана квартира. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Летом 2019 года гражданке была передана квартира. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Северной столицы взыскали со строительной организации более 2 миллионов рублей неустойки. Недобросовестный застройщик уже дважды выплачивает деньги пострадавшей петербурженке, которая ждала сдачи своей квартиры более 4,5 лет.

Судебным приставам Московского района ГУФСПП России по г. Санкт-Петербургу поступил на исполнение исполнительный лист, выданный Московским районным судом Санкт-Петербурга о взыскании с застройщика более 2,1 млн. рублей неустойки в пользу жительницы города, сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Выяснилось, что в 7 лет назад женщина заключила с организацией договор долевого строительства, согласно которому она должна была получить трехкомнатную квартиру уже через год. Свои обязательства гражданка исполнила, оплатив полную стоимость квартиры в размере 7,3 миллиона рублей. Не получив квартиру в срок, два года назад женщина обратилась в суд.

Суд постановил взыскать в ее пользу неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевой собственности за период просрочки с 2014 г. до середины 2017 г. Летом 2019 года гражданке была передана квартира. У нее снова появилось право требовать компенсацию за период ожидания. Она обратилась в суд, который вынес решение о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда с застройщика в размере 2,153 млн рублей.

Судебный пристав уведомил строительную организацию о возбуждении исполнительного производства, однако застройщик игнорировал требования представителя власти. Вскоре было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника — земельного участка и жилых помещений. Через несколько дней сумма долга в полном объёме поступила на депозитный счет районного отдела и вскоре была возвращена взыскателю.

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