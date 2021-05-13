В Колпино задержали монтажника, решавшего конфликты с помощью баллончика

В Колпинском районе Петербурга сотрудники полиции задержали монтажника, распылившего газовый баллончик в ресторане быстрого питания.

Инцидент произошел ночью 9 февраля в заведении на Пролетарской улице. Тогда в отдел полиции обратился 19-летний житель с заявлением о том, что в результате словесного конфликта неизвестный распылил неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону, после чего скрылся. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе розыска стражи порядка задержали подозреваемого. 12 мая у дома №6 по улице Труда остановили 23-летнего монтажника одной из фирм.

Мужчине назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали банду брызгающую из баллончика в продавцов и воровавшую товары.