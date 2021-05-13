«Концепт-концерт»: авторы шоу «Теория противоположностей» о работе над обновлением проектом и грядущей премьере в Петербурге

&#171;Концепт-концерт&#187;: авторы шоу &#171;Теория противоположностей&#187; о работе над обновлением проектом и грядущей премьере в Петербурге
Главные герои концепт-концерта "Теория противоположностей". Скриншот: ВКонтакте/ Концерт «ТЕОРИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»

В четверг, 13 мая, на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция с участниками обновленного музыкального проекта «Теория противоположностей», премьера которого в Северной столице состоится 19 мая, в ДК имени Ленсовета.

Своими впечатлениями от постановки и работы над ней поделились автор проекта, поэт Андрей Пастушенко, композитор Александр Маев, а также актеры музыкального театра Иван Ожогин, Вера Свешникова и Игорь Кроль.

Так, поэт Андрей Пастушенко объяснил, что «Теория противоположностей» — не похожа ни на один мюзикл, да и, впрочем, не является мюзиклом в общепринятом смысле. Это уникальное, сложное переплетение авторской песни и художественно переведенных зарубежных рок- и поп-хитов, исполняемых как солистами, так и коллективами артистов.

Кроме того, после обновления в концепт-концерте появились новые дизайнерские костюмы, пять светодиодных экранов, которые погрузят зрителей во внутренний мир главных героев.

Постановка рассказывает историю двух пар, перед которыми встает проблема выбора: остаться в прежних, крепких, но скучных и пресных отношениях, либо, «прыгнуть в неизвестность, которая может подарить людям радужные крылья». две пары, которым этот выбор надо сделать. Пастушенко также добавил, что концерт будет проходить в необычном формате: одновременно онлайн и оффлайн. Причем онлайн-трансляцию запустят на весь мир, а доступ к записи «Теории противоположностей» у интернет-зрителей остается на 60 дней.

Один из композиторов, создавших музыкальное шоу, Александр Маев, отметил, что «Теория противоположностей» — промежуточный этап к большим проектам мюзиклов, которые зреют у нас в голове».

Актер Иван Ожогин добавил, что на первой премьере концепт-концерта зал был переполнен. Секрет аншлага, уверен артист, в «хорошей идее, хорошем воплощении, выборе артистов и музыкальном материале». Постановку, кстати, озвучивает живой бэнд профессиональных музыкантов.

По словам другой участницы проекта, артистки Веры Свешниковой, тексты Андрея Пастушенко «очень просто, но очень глубоко посвящают человека в какой-то особый мир мысли» — именно это вдохновляет исполнительницу во время репетиций и выступлений. «Когда я встречаю красивый материал, который наполнен сутью слов и музыкальным мелодизмом, мне хочется и приятно его исполнять», — отметила Вера.

Напомним, что обновленную постановку представят зрителям уже 19 мая на сцене ДК имени Ленсовета.

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