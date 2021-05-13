В Сестрорецке женщину подозревают в смертельном избиении пятимесячного сына — тело мальчика нашел отец

Маленькие дети как никто другой нуждаются в защите и ощущении спокойствия, которые должны дарить родители. Увы, в некоторых ситуациях мама и папа, наоборот, становятся главными источниками опасности, и порой - смертельной. Фото: pixabay

Маленькие дети как никто другой нуждаются в защите и ощущении спокойствия, которые должны дарить родители. Увы, в некоторых ситуациях мама и папа, наоборот, становятся главными источниками опасности, и порой - смертельной. Фото: pixabay

В ночь на 13 мая в полицию Курортного района Петербурга обратился 41-летний мужчина. По его словам, он только что вернулся домой, где обнаружил тело своего пятимесячного сына, а рядом — гражданскую жену в нетрезвом состоянии.

Трагический инцидент произошел в дачном доме садового товарищества «Разлив». После рассказа заявителя к месту преступления оперативно прибыли полицейские, которые задержали 35-летнюю подозреваемую в смертельном избиении малыша. Женщину доставили в отдел полиции.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, задержанная состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и органе социальной защиты. Кроме того, инспекторы регулярно проверяли условия проживания семьи и воспитания ребенка. С женщиной систематически беседовали, объясняя необходимость надлежащего исполнения родительских обязанностей.

Увы, достучаться до молодой матери у социальных работников, похоже, не получилось. В её отношении даже составляли протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына — документ был направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, — но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить трагедию.

Сейчас тело малыша направлено в морг, где судмедэксперты установят причину смерти. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для подозреваемой.

Напомним, что это не единственный случай жестокого обращения с детьми в Петербурге за последнее время. Неделю назад, 8 мая, в «Бургер Кинге» заметили маленькую девочку, которая долгое время сидела в кафе в одиночестве. Подошедшие к ней сотрудники заведения узнали, что дошкольница не помнит своей фамилии и адреса, и сюда её привел старший брат, который затем отправился гулять с друзьями.

Ребенка передали медикам, которые при обследовании заметили на теле девочки множественные следы от ударов. Выяснилось, что родители, — которые, по словам малышки, еще и злоупотребляют спиртным, — прибегают к насильственным методам воспитания.

В итоге и мать, и отца пострадавшей задержали. Сегодня, 14 мая, обоим предъявили обвинения в истязании несовершеннолетней и отправили под стражу на два месяца, до 10 июля. При этом мужчина признал вину, но женщина решительно отрицает свою причастность к избиению детей.