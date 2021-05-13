Мать девочки, забытой в кафе на Дальневосточном, отрицает, что избивала её — женщину заключили под стражу

В четверг, 13 мая, Октябрьский районный суд на два месяца отправил под арест петербурженку Елену Холопову, которая обвиняется в истязании своей несовершеннолетней дочери.

Напомним, что семилетнюю девочку заметили одиноко сидящей в «Бургер Кинге» на Дальневосточном проспекте вечером 8 мая. Сотрудники заведения решили расспросить маленькую посетительницу, как она здесь оказалась, и почему сидит совершенно одна. Оказалось, малышку привел в кафе старший брат, который затем отправился на прогулку с друзьями — сестру он при этом решил не брать.

Девочка не смогла назвать работникам общепита свою фамилию или домашний адрес, но сказала, как её зовут и предложила показать дорогу домой. В итоге ребенка решили передать медработникам, дошкольницу отвезли в детскую больницу имени Раухфуса. Обследуя малышку, врачи пришли в ужас — на теле семилетки были множественные гематомы и следы от ударов. Об инциденте сразу же оповестили полицию.

Позже следователи, проводя обыск в квартире, где живет пострадавшая, её родители, а также старшие брат с сестрой, изъяли швабру. Правоохранители предполагают, что именно она могла быть орудием побоев. 11 мая Елену Холопову и её мужа Владимира задержали. Супругам предъявили обвинения в истязании несовершеннолетней (п. «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Мужчина признал свою вину, а также рассказал, что систематически применяет физическую силу и к другому своему ребенку. Мать девочки, однако, отрицает причастность к избиению. По итогам заседания суд отправил обоих под стражу до 10 июля. Холоповы, как и их защита, возражали против такой меры пресечения, но судья остался непреклонен.