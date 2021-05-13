Для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС

Пересильд и Шипенко отправятся в космос. Фото: pixabay.com

Пересильд и Шипенко отправятся в космос. Фото: pixabay.com

Начало экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» планируется на 5 октября текущего года. Об этом сообщает Первый канал и Роскосмос.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию уже этой осенью, 5 октября. Так, в итоге было решено после проведенного конкурса.

Кандидатуры Пересильд и Шипенко были рекомендованы к назначению в основной экипаж.

Известно, что Госкомиссия закончила выбирать кандидатов на участие в съемках фильма «Вызов», который должен состоятся в космическом полете.

Так, был осуществлен специальный медицинский и творческий отбор в результате которого в полет отправятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Кроме того, дублирующий экипаж составляют актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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