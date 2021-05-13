Для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС

Для съемок фильма &#171;Вызов&#187; Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС
Пересильд и Шипенко отправятся в космос. Фото: pixabay.com

Начало экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» планируется на 5 октября текущего года. Об этом сообщает Первый канал и Роскосмос.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию уже этой осенью, 5 октября. Так, в итоге было решено после проведенного конкурса.

Кандидатуры Пересильд и Шипенко были рекомендованы к назначению в основной экипаж.

Известно, что Госкомиссия закончила выбирать кандидатов на участие в съемках фильма «Вызов», который должен состоятся в космическом полете.

Так, был осуществлен специальный медицинский и творческий отбор в результате которого в полет отправятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Кроме того, дублирующий экипаж составляют актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян.

клим шипенко МКС съемки фильма юлия пересильд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алена Водонаева впервые посетила светское мероприятие после микроинсульта
Рабочего «Северной верфи» тяжело травмировал оборвавшийся трос
Для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко ...
Выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани
В пятницу утром Петербург накроют дожди
«Концепт-концерт»: авторы шоу «Теория ...
Перекресток Димитрова и Будапештской оказался слишком мал для двух иномарок
Петербуржцы массово вышли загорать у Петропавловской крепости: фоторепортаж ...