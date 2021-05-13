Глава центра Гамалеи призвал начать испытания «Спутника V» на детях

Россия начинает отставать в вопросе вакцинации детей. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, другие страны уже начали испытания коронавирусных вакцин на детях, в то время как в России эта процедура до сих пор не осуществляется.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург отметил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о большом интересе к вакцине от коронавируса «Спутник Лайт» за границей.