Глава центра Гамалеи призвал начать испытания «Спутника V» на детях

Глава центра Гамалеи призвал начать испытания &#171;Спутника V&#187; на детях
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Россия начинает отставать в вопросе вакцинации детей. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, другие страны уже начали испытания коронавирусных вакцин на детях, в то время как в России эта процедура до сих пор не осуществляется.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург отметил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о большом интересе к вакцине от коронавируса «Спутник Лайт» за границей.

"Спутник V" дети коронавирусная пандемия


 

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