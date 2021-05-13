Алена Водонаева впервые посетила светское мероприятие после микроинсульта

Алена Водонаева уже вышла в свет после больницы. Фото: Instagram

Алена Водонаева уже вышла в свет после больницы. Фото: Instagram

Накануне телеведущая и журналистка Алена Водонаева первый раз после микроинсульта вышла в свет. Об этом девушка сама сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

Известно, что в конце прошлого месяца Водонаевой резко стало плохо со здоровьем.

Родные девушки вызвали бригаду скорой помощи. Тогда врачи объяснили, что у звезды случился микроинсульт. Однако случившееся ненадолго разлучило Алену и светские мероприятия. Уже 12 мая она посетила премьеру мультфильма «Кролик Питер 2».

38-летняя экс-участница «Дома-2» выбрала для мероприятия топ на тонких бретельках и кожаные брюки на высокой талии. Кроме того поверх топа на Алене был надет длинный жакет цвета фуксии с леопардовым принтом.

В опубликованном видео Водонаева написала, что состоялся ее первый выход после болезни.

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