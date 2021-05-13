Сантехник, сорвавший 9 мая цепочку с 99-летнего ветерана в Петербурге раскаивается в суде

В Петербурге сантехник, который сорвал с 99-летнего ветерана в День Победы цепочку, раскаивается. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину заявил о том, что раскаивается, несмотря на это суд отправил его на месяц в Следственный изолятор. Напомним, ранее стало известно, что в Северной столице был задержан наркозависимый сантехника с другом, которые сорвали цепочку с крестиком с шеи ветерана. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел вечером 9 мая в подъезде жилого дома на проспекте Кима. Преступник с сообщником сорвал с ветерана золотую цепочку с крестиком и скрылся. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в 100 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похищенную задержанными 26-летним и 18-летний мужчинами цепочку изъяли и вернули ветерану.