Задержаны грабители, сорвавшие 9 мая цепочку с 99-летнего ветерана в Петербурге

Задержаны грабители, сорвавшие 9 мая цепочку с 99-летнего ветерана в Петербурге
Пенсионеру вернули цепочку. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали наркозависимого сантехника и его друга, которые сорвали цепочку с крестиком с шеи ветерана.

Инцидент произошел вечером 9 мая в подъезде жилого дома на проспекте Кима. Преступник с сообщником сорвал с ветерана золотую цепочку с крестиком и скрылся. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в 100 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, задержанными оказались 26-летний и 18-летний мужчины. Старший из них работает сантехником, его пенсионер неоднократно вызывал. Мужчина был судим за кражу. Оба злоупотребляют наркотическими средствами.

Мужчину задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сантехник был задержан. А похищенную цепочку изъяли и вернули ветерану.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушник оставил пенсионерку с Ленсовета без валюты и ювелирки почти на 900 тысяч рублей.

ветеран вов ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


 

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