Домушник оставил пенсионерку с Ленсовета без валюты и ювелирки почти на 900 тысяч рублей

В Московском районе Петербурга полиция разыскивает вора, укравшего валюту и ювелирные украшения из квартиры пенсионерки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 11 мая в полицию обратилась 60 летняя петербурженка с улицы Ленсовета, 34/3. Со слов заявительницы, в майские праздники, пока ее не было дома, кто-то через балкон проник в ее квартиру на 13-м этаже. Из дома пропали 20 тысяч рублей, 4 тысячи евро, и золотые украшения: кольца, сережки, перстни, кулон, цепочка, обручальное кольцо, а также браслеты с сапфиром и фианитами.

Пенсионерка оценила общий ущерб на 860 тысяч рублей. Охранной сигнализации в квартире не было. Полиция запросила видеозаписи с камер видеонаблюдения в подъезде.

В квартире изъяли отпечатки пальцев, след обуви, фрагмент изоленты белого цвета и два спила со следами отжима.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская полиция 11 мая искала бомбы в 645 школах.