В Адмиралтейском районе под окнами дома лежит труп

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошел неприятный инцидент. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столице на улице Егорова было замечено тело мужчины. Сообщается, что страшная находка была сделана недалеко от школы №564.

Также, по неподтвержденным данным незадолго до обнаружения тела прохожие слышали, якобы как наркозависимый человек приставал к бабушке.

В комментариях в группе предполагают, что у мужчины могла случиться передозировка наркотиками.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, как труп мужчины окружен машинами полицейских.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом.