Синоптик рассказал, когда жители Ленобласти смогут купаться

Купальный сезон начнётся, скорее всего, только в июне. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Купальный сезон начнётся, скорее всего, только в июне. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Главный синоптик Петербурга и Ленобласти Александр Колесов спрогнозировал начало купального сезона в 47 регионе.

По словам Колесова, сейчас за летнюю жару в Ленобласти отвечает антициклон, однако в ближайшие дни он уйдет. Погода будет теплой только до 18 мая, после чего температура начнет понижаться. Уже 15-16 мая в регионе начнутся дожди и грозы. За окном будет от +12 до +18 градусов. Об этом пишет 78.ru.

Сейчас температура воды в областных водоемов достигает +8…+10 градусов. Отметим, что для купания оптимальной считается температура примерно от +20 градусов.

Холоднее всего вода в Ладоге. Вода в Финском заливе у Кронштадта прогрелась всего до +9 градусов, в Ломоносове — +14 градусов, в Лисьем Носу — +15 градусов.

Колесов предположил, что некоторые жители Ленобласти пойдут купаться уже сейчас.

«Но значительного прогрева дальше не ожидается из-за похолодания, поэтому купальный сезон начнётся, скорее всего, только в июне», — заключил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге установлен температурный рекорд.