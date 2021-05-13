Летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания

Летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания
Перечень безопасных мест для купания опубликуют к 1 июня. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Ленинградской области предстоящим летом можно будет купаться на 44 пляжах. Купальный сезон хотят открыть с 1 июня.

Сейчас спасатели готовят список безопасных для купания мест. Перечень опубликуют к 1 июня. В этот же день официально откроется сезон. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Ленобласти Алексей Зыбцев.

За безопасность на водных объектах будут отвечать 90 инспекторов на маломерных судах. Представитель МЧС отметил, что смерти на водоемах происходят ежегодно. В прошлом году на воде погибло 118 человек, а в 2019-м — 116.

По словам Зыбцева, несчастные случаи также зачастую происходят при эксплуатации маломерных судов. Сейчас в Ленобласти таких судов насчитывается 60 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда жители Ленобласти смогут купаться.

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Летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания
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