Полиция сняла с водосточной трубы Эрмитажа молодого парня

В Петербурге полиция остановила попытки молодого любителя искусства пробраться в Эрмитаж по водосточной трубе.

Все случилось сегодня, 13 мая. Молодой человек залез на водосточную трубу Зимнего дворца. Петербуржца заметили полицейские. Его любезно попросили спуститься на землю. Парень объяснил свой поступок тем, что хотел зайти в Эрмитаж через центральный вход, но его не пустили. Поэтому он полез во дворец по водосточной трубе.

Сотрудники полиции поинтересовались у юноши, не была ли это акция протеста. На что молодой человек ответил, что просто хотел попасть в музей. Об этом сообщает «Форпост».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Международный день музеев Эрмитаж распахнет свои двери для бесплатного посещения. В мае днями бесплатного посещения Эрмитажа будут 18 и 20 числа.