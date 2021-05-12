В Международный день музеев Эрмитаж распахнет свои двери для бесплатного посещения

В Международный день музеев Эрмитаж распахнет свои двери для бесплатного посещения
Бесплатно можно осмотреть экспозиции без экскурсионного обслуживания. Фото: Pixabay

В мае днями бесплатного посещения Эрмитажа будут 18 и 20 числа.

18 мая в Международный день музеев Эрмитаж бесплатно откроется для всех, сообщает официальное сообщество Эрмитажа «Вконтакте». В этот день можно бесплатно посетить сам музейный комплекс, Главный штаб и Музей фарфора.

Эрмитаж объявил о бесплатных днях посещения. Фото: скрин «Эрмитаж» «ВКонтакте».

20 мая бесплатно могут прийти школьники и все льготные категории.

Бесплатно можно осмотреть экспозиции без экскурсионного обслуживания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип на песню «Любимый Город». Певец Тилль Линдеманн выпустил клип на оркестровую версию песни «Любимый город». Он записал его в Эрмитаже. По сюжету Лпевец поет песню под сркипки в залах Эрмитажа. Песня в исполнении Линдеманна была записана к фильму Тимура Бекмамбетова и «Девятаев».Клип собрал уже 12 тысяч лайков.

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