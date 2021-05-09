Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип на песню «Любимый Город»

Певец Тилль Линдеманн выпустил клип на оркестровую версию песни «Любимый город». Он записал его в Эрмитаже. По сюжету Лпевец поет песню под сркипки в залах Эрмитажа.

Песня в исполнении Линдеманна была записана к фильму Тимура Бекмамбетова и «Девятаев». Клип собрал уже 12 тысяч лайков и 190 дизлайков. Интересно, что комментарии у видео отключены.

Песня «Любимый город» стала популярной после исполнения Марка Бернеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder. Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Дуло». Исполнитель опубликовал видеоролик 7 мая на своём YouTube-канале и назвал его «я в армии». Клип по сути рекламная интеграция с War Thunder, посвященной военной тематике. Моргенштерн даже примерил форму в стиле милитари. Клип уже набрал более 200 тысяч лайков.