Новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder

Новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder
Дизлайков уже 7,4 тысячи. Фото: скрин клип Dulo

Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Дуло». Исполнитель опубликовал видеоролик 7 мая на своём YouTube-канале и назвал его «я в армии».

Клип по сути рекламная интеграция с War Thunder, посвященной военной тематике. Моргенштерн даже примерил форму в стиле милитари.

Клип уже набрал более 200 тысяч лайков. Дизлайков уже 7,4 тысячи. Всего клип набрал более 1,2 миллиона просмотров. И это несмотря на наличие нецензурной лексики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СберЗвук к 9 Мая создал специальный плейлист и подкаст о Великой Отечественной войне.« Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие песни вошли в плейлист. Они сопровождаются интересными фактами об их создании. Можно узнать, как связаны журавлики-оригами из японской легенды и песня военных лет «Журавли». Песни о Великой Отечественной войне сочинялись в пути, в поездах, идущих на фронт.

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