СберЗвук к 9 Мая создал специальный плейлист и подкаст о Великой Отечественной войне

Музыка была источником надежды и генератором веры в победу. Фото: Baltphoto

Музыка была источником надежды и генератором веры в победу. Фото: Baltphoto

К Дню Победы «СберЗвук» выпустил плейлист с песнями о Великой Отечественной войне и историями их создания. Также пользователям аудиосервиса доступен спецподкаст.

«Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие песни вошли в плейлист, сообщает «Сбербанк». Они сопровождаются интересными фактами об их создании. Можно узнать, как связаны журавлики-оригами из японской легенды и песня военных лет «Журавли».

Песни о Великой Отечественной войне сочинялись в пути, в поездах, идущих на фронт. Музыка вдохновляла людей, вселяла в людей надежду на победу. 9 мая нужно вспомнить людей, подаривших России главные песни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бастрыкин поздравил 100-летнюю петербурженку с наступающим Днем Победы. Она родилась в Красноярском крае, по молодости переехала в Ленинград. Получила здесь высшее образование, училась на факультете русского языка.