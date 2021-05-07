Бастрыкин поздравил 100-летнюю петербурженку с наступающим Днем Победы

Председатель Следственного комитета поздравил жительницу блокадного Ленинграда Анну Егорову с наступающим Днем Победы. Александр Бастрыкин вручил ей памятные награды. В гости он пришел не один, а с делегацией.

В прошлом году Егоровой исполнилось 100 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ. Она родилась в Красноярском крае, по молодости переехала в Ленинград. Получила здесь высшее образование, училась на факультете русского языка. Во время блокады была санитаркой, помогала спасать дома от бомб. 40 лет проработала учителем литературы.

Александр Бастрыкин подарил бабушке цветы и вручил 2 медали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев призвали надевать маски в людных местах в День Победы. Жителей Северной столицы попросили ходить по улицам в масках ради здоровья ветеранов и других участников парада.