Патриарх Кирилл предлагает женщинам вместо аборта отдавать детей РПЦ

Патриарх Кирилл предлагает женщинам вместо аборта отдавать детей РПЦ
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил альтернативу абортам. Он призвал женщин отдавать нежеланных детей Церкви.

По его словам, РПЦ поможет воспитать и поднять на ноги ребенка, от которого откажется мать, а также не будет против их встреч в дальнейшем.

Об этом патриарх заявил в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на Youtube-канале РПЦ.

Патриарх уверяет, что церковь будет делать все для укрепления семьи, пусть и неполной. Он считает, что даже такие семьи имеют ценность перед Богом.

» Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь», — предстоятель церкви он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса.

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