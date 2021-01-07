Патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса

Патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса
Патриарх Кирилл. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Вера не является панацеей от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал патриарх Кирилл.

По его словам, молитвы и поцелуи икон не помогут справиться с инфекцией, если пренебрегать правилами безопасности.

В ходе интервью на телеканале «Россия 1» патриарх также обратился ко всем верующим и призвал «не искушать Господа». Он отметил, что считает грехом пренебрежение здоровьем, так как забота о жизни — это непременная обязанность каждого человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью патриарх Кирилл сдавал отрицательный тест на выявление коронавируса. Однако это не стало поводом отменять двухнедельный карантин, на который он ушел из-за контакта с человеком, у которого болезнь подтвердилась.

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