Вакцину «Спутник V» одобрили на Мальдивах

Мальдивы зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Мальдивы стали 65-м государством, одобрившими созданный в РФ препарат. Теперь вакцина официально используется в странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ отметили, что поствакционные исследования в ряде государств говорят о том, что «Спутник V» на данный момент считается самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. По количеству одобрений препарат занимает второе место в мире.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, применение «Спутника V» позволит сохранить привычный ритм жизни и экономику на Мальдивах, а также избежать локдаунов в дальнейшем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава центра Гамалеи призвал начать испытания «Спутника V» на детях.