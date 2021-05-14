Малышева развеяла мифы об опасности индийского штамма коронавируса

Малышева заявила, что антитела после перенесенного ковида защищают и от индийского штамма.. Фото: скриншот "Жить здорово"

Малышева заявила, что антитела после перенесенного ковида защищают и от индийского штамма.. Фото: скриншот "Жить здорово"

Ведущие программы «Жить здорово!» Елена Малышева и Андрей Продеус развенчали популярные мифы об опасности индийского штамма коронавируса.

Первым заблуждением специалисты назвали высокий уровень заболеваемости новым штаммом в Индии. По словам Продеуса, в Индии проживает почти 1,4 млрд человек, что в четыре раза больше, чем в США. При этом в Штатах за время пандемии выявили 33 млн случаев заражения, а в Индии — 21 млн.

Медики отметили, что Индия находится на 113-м месте по числу зараженных. По смертности Индия занимает 112-е место.

Мифом назвали также более тяжелое течение болезни при индийском штамме и высокую заразность вируса. Продеус заявил, что количество инфицированных индийским штаммом составляет 0,00001% от всех заболевших в мире.

Ведущие также заверили, что против индийской мутации действуют те же препараты, что и против обычной. Антитела после перенесенного ковида защищают и от индийского штамма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма COVID.