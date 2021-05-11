ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма COVID

ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма COVID
Такой статус получают вирусы, признанные более заразными, более смертоносными или более устойчивыми к современным вакцинам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Всемирная организация здравоохранения повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Об этом заявила руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Специалисты признают, что индийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне.

По данным ВОЗ, специалист объяснила, что причиной такого решения стало то, что индийский штамм признан одним из самых устойчивых к вакцинам, а также самым заразным и смертоносным.

Напомним, в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские ученые получили индийский штамм COVID-19.

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