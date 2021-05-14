Спасатели за 20 минут потушили пожар в доме на Лермонтовском

Спасатели за 20 минут потушили пожар в доме на Лермонтовском
О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 14 мая, в квартире жилого дома на Лермонтовском проспекте произошел пожар.

Справиться с огнем удалось за 20 минут. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе в автосервисе удалось локализовать пожар в 18:26. Оказалось, что пожар случился в автосервисе размером 10 х 20 метров по всей площади.

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