Спасатели за 20 минут потушили пожар в доме на Лермонтовском

В пятницу, 14 мая, в квартире жилого дома на Лермонтовском проспекте произошел пожар.

Справиться с огнем удалось за 20 минут. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе в автосервисе удалось локализовать пожар в 18:26. Оказалось, что пожар случился в автосервисе размером 10 х 20 метров по всей площади.