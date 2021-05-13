Пожар на Дальневосточном проспекте в Петербурге удалось потушить

В Петербурге в Невском районе в автосервисе удалось локализовать пожар в 18:26. Об этом сообщает «78 канал».

Ранее стало известно, что в Невском районе Северной столицы на Дальневосточном проспекте загорелось здание. лучился сильный пожар. Оказалось, что пожар случился в автосервисе размером 10 х 20 метров по всей площади.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Кроме того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлечь четыре единицы техники и 20 человек личного состава Министерства чрезвычайных ситуаций.

В сообществе пользователи Сети делятся многочисленными фотографиями пожара, который стало видно с разных частей города.

Также участники группы пишут, что некоторое время назад проезжали мимо места происшествия и видели, как из автосервиса эвакуируют машины.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что названа причина пожара на Красносельском кладбище.