Возбуждено уголовное дело после обнаружения склада с оружием и боеприпасами на Волхонском шоссе

Возбуждено уголовное дело после обнаружения склада с оружием и боеприпасами на Волхонском шоссе
Мужчину задержали. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

После обыска в гараже на Волхонском шоссе возбуждено уголовное дело. Владелец обнаруженных там боеприпасов задержан.

Сотрудники полиции провели обыск в гараже 35-летнего мужчины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения на берегу Финского залива нескольких магазинов от автомата.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе проверки полицейскими изъяты предметы, схожие с оружием, банка с порохом и несколько десятков патронов различного калибра. Однако к категории огнестрельного находки не относятся и для стрельбы не пригодны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще в конце марта в полицию обратился 26-летний лаборант городской больницы, который нашел на берегу Финского залива четыре магазина от автомата Калашникова

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