В гараже безработного петербуржца на Волхонском шоссе нашли склад оружия и боеприпасов

Еще в конце марта в полицию обратился 26-летний лаборант городской больницы, который нашел на берегу Финского залива четыре магазина от автомата Калашникова. Вчера, 12 мая, правоохранители нашли владельца боеприпасов — оказывается, у него была целая коллекция оружия.

Около семи утра 12 мая оперативники, в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), провели обыск в гараже на Волхонском шоссе, принадлежащем 35-летнему безработному петербуржцу. Итог был впечатляющим: правоохранители наткнулись на арсенал оружия. Там были и пистолеты военных времен, и авторы, и снайперская винтовка, и пневматический пистолет, а также боеприпасы, порох и предметы, похожие на взрыватели.

Все изъятое было направлено на экспертизу. Выяснилось, что ни один экземпляр изъятого оружия не относится к категории огнестрельного — все они не пригодны для использования. Хозяин гаража и потенциально опасных предметов доставлен в отдел полиции. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Однако вопрос, как магазины автомат Калашникова оказались на берегу Финского залива, остается открытым. Вероятно, мужчина все же производил выстрелы, но неясно, из какого оружия. Полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в последние дни власти всерьез взялись за проработку законов, регулирующих оборот гражданского оружия. Поводу к этому стала чудовищная трагедия в Казани, где 19-летний студент колледжа пришел в школу с дробовиком и расстрелял девять человек. По словам самого преступника, он «почувствовал себя богом». Как юноше удалось получить лицензию и приобрести оружие — сейчас самым внимательным образом расследуют правоохранители.