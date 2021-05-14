Петербургские журналисты протестировали 4G-интернет Tele2 на экскурсии

Tele2 организовала экскурсию для петербургских журналистов по другим правилам: в офлайн и одновременно в онлайн-формате. На прогулке представителям медиа рассказали об истории средств связи: от появления в России телеграфа до запуска мессенджера Telegram. Голос ведущего транслировали через голосовой чат в Telegram, историческими фотографиями и видео делились также в мессенджере. Так гости смогли убедиться в отличном качестве связи Tele2.

Директор макрорегиона «Север-Запад» Сергей Тимошин провел экскурсию для петербургских журналистов «Петербург на связи», приуроченную к Дню связи, где рассказал о богатой истории телекома и особой в ней роли Северной столицы. Маршрут пролегал по центру: от Дома Зингера через Дворцовую площадь до Почтового квартала. Участники прогулки увидели, где располагались первые телефонные станции, узнали, как вошли в нашу жизнь телефоны и роль в этом шведских и американских компаний, как связана история телефона с ленинградским роком, про ленинградский «телефонный эфир», роль связи в эмансипации женщин, а также где 30 лет назад Анатолий Собчак совершил первый в стране звонок по мобильному телефону. Отметим, историческое событие происходило на сети оператора «Дельта Телеком», который сейчас работает под брендом Skylink и принадлежит компании Tele2.

Городской гул не стал помехой для гида. Сергей Тимошин вел беседу в чате мессенджера Telegram с помощью аудиотрансляции. В общей группе через свой смартфон каждый журналист мог рассмотреть фотографии и видео. Таким образом участники могли протестировать качество мобильного интернета Tele2 и соблюсти дистанцию во время прогулки.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Петербург можно смело назвать одной из IT-столиц мира. Приятно осознавать, что и наша компания внесла свой вклад в становление отрасли, ведь юридически она существует уже порядка 30-ти лет. И все эти годы мы активно развивались, строили сеть и запускали уникальные продукты, чтобы давать петербуржцам лучшую связь».

Напомним, в первом квартале 2021 года Tele2 провела масштабные работы по расширению емкости сети в районах Петербурга с помощью дополнительного диапазона. Технология LTE-800 заработала в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Московском районах. Скорость и доступность 4G выросла до 20%, благодаря добавлению новой полосы. Кроме того, оператор модернизировал сеть в районах Ленинградской области. За 4 месяца технические специалисты увеличили емкость 17% действующих базовых станций.