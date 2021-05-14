В деревне Аннолово Ленобласти мотоцикл зашел под колеса иномарки

Авария в Аннолово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария в Аннолово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области в деревне Аннолово произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух транспортных средств: легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В деревне Аннолово произошло ДТП между мотоциклистом и легковым автомобилем. Транспорты столкнулись на достаточно высокой скорости. Удар был настолько сильным, что у иномарки помят весь «нос».

Авария случилась между мотоциклистом и легковушкой в Аннолово на пересечении Центральной и Деревенской улиц.

На фотографии, снятой на месте происшествия, заметно, что помятый мотоцикл лежит прямо под колесами машины.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии и получил ли травмы водитель мотоцикла, в результате такого сильного столкновения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что дорожно-транспортное происшествие в Выборгском районе: поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.