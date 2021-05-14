В деревне Аннолово Ленобласти мотоцикл зашел под колеса иномарки

В деревне Аннолово Ленобласти мотоцикл зашел под колеса иномарки
Авария в Аннолово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области в деревне Аннолово произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух транспортных средств: легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В деревне Аннолово произошло ДТП между мотоциклистом и легковым автомобилем. Транспорты столкнулись на достаточно высокой скорости. Удар был настолько сильным, что у иномарки помят весь «нос».

Авария случилась между мотоциклистом и легковушкой в Аннолово на пересечении Центральной и Деревенской улиц.

На фотографии, снятой на месте происшествия, заметно, что помятый мотоцикл лежит прямо под колесами машины.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии и получил ли травмы водитель мотоцикла, в результате такого сильного столкновения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что дорожно-транспортное происшествие в Выборгском районе: поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.

Аннолово дтп ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В двух районах Петербурга активизировались шесть пожарных машин
Свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити
Такси, «Мини Купер», «Лэнд Ровер» и фура: в Петербурге ...
Житлей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в субботу
Инфекционист заявил о начале третьей волны COVID в России
В Петербурге соседи большой поклонницы кошек устали от неприятного запаха ...
Автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Аэродромной улицы и ...
Суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего ...