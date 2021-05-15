Бюджет Петербурга получил 7 млрд рублей за использование и продажу городской недвижимости

Бюджет Петербурга получил 7 млрд рублей за использование и продажу городской недвижимости
На аукционах продали квартиры на Васильевском острове за 185,5 млн рублей. Фото: google.maps

С начала года от использования городской недвижимости в бюджет Петербурга поступило 7 млрд рублей.

За прошедшие сутки в бюджет города поступило 204,5 млн рублей от продажи двух зданий, сообщает Смольный. Ещё три здания сдали в аренду за 41 млн рублей. На аукционах продали квартиры на Василеостровской за 185,5 млн рублей.

По мнению губернатора Александра Беглова, эффективное использование горнедвижимости позволяет строить новые соцобъекты, закупать технику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев теперь еще меньше заботит элитная недвижимость города. Жителей Северной столицы с начала текущего года все меньше интересует элитная недвижимость. Известно, что спрос понизился на 10%. О понижении спроса стало известно после проведенного исследования департаментом жилой недвижимости «Colliers».

Александр Беглов недвижимость новости СПб санкт-петербург Смольный


 

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