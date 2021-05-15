Фонд капремонта рассказал, что надо делать с новыми квитанциями от «Петроэлектросбыта»

Сотрудники петербургского Фонда капремонта отмечают, что у них сейчас очень много звонков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сотрудники петербургского Фонда капремонта отмечают, что у них сейчас очень много звонков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В петербургском Фонде капремонта рассказали, что надо делать жителям города, получившим новые квитанции от «Петроэлектросбыта», в которых включена графа по оплате взносов за капремонт.

Сейчас создана группа которая будет рассматривать обращения по каждой «платёжке». Если у петербуржцев есть вопросы можно позвонить по телефону 703-57-01 с девяти утра до шести часов вечера, — сообщает «КП-Петербург».

Сотрудники фонда отмечают, что у них сейчас очень много звонков. Звонят тысячи людей, поэтому дозвониться не так просто. Фонд обещает помочь каждому обратившемуся петербуржцу.

Больше всего у горожан возникают вопросы из-за того, что электричество указано за апрель, а взносы — за май. А вам говорят, что вы видите ошибку по капремонту, то можно оплатить часть, а затем обратиться за помощью в фонд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Петербурга получил 7 млрд рублей за использование и продажу городской недвижимости.