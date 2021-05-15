Байден отменил решение Трампа о приостановке въезда в США иммигрантов без медстраховки

Президент США Джо Байден отменил 14 мая решение Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медстраховки.

Приостановка разрешения на въезд не интересна США. США хотят расширить доступ к качественному медобслуживанию. Это можно достичь без запрета на въезд для мигрантов, сообщает Белый дом.

Дональд Трамп почти два года назад подписал ограничение въезда для мигрантов, не имеющих нужной медстраховки. Мигранты должны были показать наличие действующей в течение 30 дней медстраховки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия включила США и Чехию в список недружественных стран. Список опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указывается, что эти иностранные государства совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или российских юрлиц.