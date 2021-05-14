Россия включила США и Чехию в список недружественных стран

Россия включила США и Чехию в список недружественных стран
Москва утвердила список недружественных государств. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В список попали только Соединенные Штаты и Чехия.

Список опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указывается, что эти иностранные государства совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или российских юрлиц.

Согласно документу, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-граждан РФ, а Америке — ни одного.

В апреле Кремль объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Это произошло на следующий день после высылки российских дипломатов из республики. Чехия посчитала, что дипломаты работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия намерена потребовать от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице.

недружественные страны Россия США чехия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эдвард Бил выплатил компенсацию потерпевшей в ДТП в Москве
Эрдоган анонсировал смягчение ковид-ограничений в Турции в июне
Роскомнадзор заявил, что Twitter готов удалять запрещенный контент
Вирусолог оценил опасность первого и второго годов пандемии
Россия увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией
Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая
В Калининском районе Петербурга в крови на траве лежит мальчик, упавший с ...
Россия включила США и Чехию в список недружественных стран