Одна на дороге, другая у забора: в Ленобласти дважды за день люди нашли боеприпасы времён войны

Одна на дороге, другая у забора: в Ленобласти дважды за день люди нашли боеприпасы времён войны
В Ленобласти нашли два боеприпаса. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Ленинградской области к взрывотехникам ОМОН обращались дважды за день по причине нахождения боеприпасов времён войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Два раза за сутки поступило обращение к специалистам-взрывотехникам. Они выезжали в районы города и области, чтобы обследовать ржавые предметы, которые походили на боеприпасы.

В первом обращении в дежурную часть сообщали, что в Ломоносовском районе в посёлке Новоселье у дома на улице Стрельницкая мужчина нашел предмет, который похож на гранату.

Прибывшая на место происшествия группа разминирования установила, что это ручная граната советского производства времён войны РГД-33. Оказалось, что боеприпас содержит взрывчатое вещество, однако сильно поврежден.

Кроме того, через два часа в Красносельском районе на одном из участков на улице Матросова рядом с забором также был найден металлический предмет, напоминавший боеприпас.

Выяснилось, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны, которая находится в состоянии сильной коррозии.

Позднее небезопасные предметысотрудниками ОМОН были уничтожены на специальном полигоне.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Красносельском районе ОМОН обезвредил боеприпас времён войны.

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